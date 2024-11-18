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20:18, 18 ноября 2024Экономика

В российском городе дырявую крышу дома застелили лоскутками

В Новосибирске дырявая крыша дома четыре месяца застелена лоскутками
Виктория Клабукова

Кадр: Прецедент ТВ

В Новосибирске жители дома недовольны затянувшимся ремонтом кровли. Уже четыре месяца дыры в крыше застилают лоскутками, пишет издание «Прецедент».

К ремонту крыши в деревянной двухэтажке по улице Плановой приступили еще в августе. С тех пор шифер так и лежит разобранным — прорехи прикрыты спанбондом, разлетающимся на ветру. Летом через материал сочилась дождевая вода, с наступлением холодов полотно укрыло снегом. Собственники опасаются, что с небольшим потеплением он растает и вода через открытый чердак польется прямиком в квартиры.

Видимого прогресса в работах нет. Лишь в конце октября жильцы заметили, как начался монтаж обрешетки. Согласно изначальным планам, ремонт должен завершиться только в декабре. За это время перекрытия могут размокнуть, заплесневеть и начать гнить. Затянувшийся ремонт крыши просто разрушит деревянные конструкции, возмущаются квартировладельцы. Лестничная площадка уже пострадала от протечек. От ремонта, который собственники сделали в подъезде собственными силами, ничего не осталось. Вдобавок рабочие, разбирая кровельные покрытия, повредили балкон одной из соседок. Компенсация пока не выплачена.

Ранее сообщалось, что жителей другого дома в этом городе вынуждают жить в аварийной квартире несмотря на угрозу обрушения. Пол в комнатах рискует в любой момент обвалиться из-за последствий пожара в подвале здания.

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