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17:47, 18 ноября 2024Экономика

В российском городе квартира оказалась на грани обрушения из-за пожара в подвале

Жители Новосибирска рискуют провалиться в подвал после пожара в доме
Виктория Клабукова
СюжетПожар в Новосибирске

Кадр: precedent.tv

В Новосибирске жилая квартира оказалась на грани обрушения после пожара в подвале дома. Чего опасаются собственники, пишет издание «Прецедент».

На аварийное состояние жилплощади жалуются жильцы комплекса «Петровский». Возгорание произошло в подвале здания еще зимой 2023 года. Из-за пламени плиты бетонных перекрытий под квартирой на первом этаже деформировались, стали проседать и стремительно разрушаться. По стенам комнат пошли трещины длиной в шесть метров. Хозяева беспокоятся, что в любой момент провалятся сквозь пол прямо в подвал. «Мы реально живем как на пороховой бочке и не сегодня-завтра возможно обрушение». — сетуют они. Опасения собственников подтверждает и независимая экспертиза.

Квартировладельцы обратились в жилинспекцию, активизировав ТСЖ. Однако укрепление плит деревянными подпорками было лишь временным решением, дальше дело не двинулось. Хозяева, не дожидаясь более решительных мер от организации, подали в суд и решили съехать ради собственной безопасности. Жильцы обвиняют ТСЖ в несоблюдении норм пожарной безопасности. В то же время в объединении считают, что ответственность за воспламенение несет ЧОП — якобы охранники предоставили доступ в подвал посторонним. Суд встал на сторону хозяев, но предписания ГЖИ и прокуратуры товарищество исполнять не спешит. Промедление может обернуться обвалом конструкций.

Ранее жители Челябинска пожаловались на трещины в стенах толщиной с ладонь. По результатам экспертизы, причина крена и расщелин в техническом подвале — кирпичные столбики, на которые опираются пол и стены. Они разрушились, а некоторые и вовсе рухнули.

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