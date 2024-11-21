Си Цзиньпин призвал объединить сторонников мира на Украине

Си Цзиньпин призвал объединить еще больше сторонников мира на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал объединить еще больше голосов сторонников политического разрешения украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на совместной конференции с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, он отметил, что Китай и Бразилия создали консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он напомнил, что также появилась группа стран — «Друзей мира».

«Нам необходимо собрать вместе еще больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому решению украинского кризиса», — подчеркнул китайский политик.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС заявил, что позиция Пекина по украинскому конфликту заключается в содействии переговорам.