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04:24, 21 ноября 2024Мир

Си Цзиньпин призвал объединить сторонников мира на Украине

Си Цзиньпин призвал объединить еще больше сторонников мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал объединить еще больше голосов сторонников политического разрешения украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на совместной конференции с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, он отметил, что Китай и Бразилия создали консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он напомнил, что также появилась группа стран — «Друзей мира».

«Нам необходимо собрать вместе еще больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому решению украинского кризиса», — подчеркнул китайский политик.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС заявил, что позиция Пекина по украинскому конфликту заключается в содействии переговорам.

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