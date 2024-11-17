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04:20, 17 ноября 2024Мир

В Китае призвали к мирным переговорам по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирные переговоры в украинском вопросе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС заявил, что позиция Пекина по украинскому конфликту заключается в содействии переговорам. Его слова приводит агентство Xinhua.

Си Цзиньпин подчеркнул, что следует стремиться к охлаждению украинского кризиса.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были ясными и отчетливыми: посредничество, содействие мирным переговорам, усилия во имя мира и усердная работа по охлаждению ситуации», — призвал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Киев «усилят» третьи страны. По его мнению, если «Украина не будет сильной», инициатива станет для страны проигрышной.

Мирный план Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта на Украине поддержали более 110 стран мира. «Консенсус Китая и Бразилии получил положительные отзывы от более чем 110 стран, что отражает общие ожидания международного сообщества», — уточнил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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