Дипломат Логвинов: период доминирования Запада в международных делах завершается

Период безраздельного доминирования США и их сателлитов в международных делах завершается. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов, его слова приводит РИА Новости.

Российский дипломат также указал, что однополярный и неоколониальный мир, строившийся на монополии государств Запада, уходит в прошлое. По словам Логвинова, процессы переустройства мирового порядка в 2024 году «существенно ускорились».

«Хочу заверить, что Россия, будучи отдельной страной-цивилизацией, готова внести решающий вклад в обновление системы международных отношений, стать локомотивом этого объективного процесса», — заявил он.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что миропорядок, основанный на правилах Запада, рано или поздно рухнет. Медведев отметил, что Вашингтон постоянно делает акцент на том, что кто-то пытается нарушить так называемый порядок, основанный на его правилах.