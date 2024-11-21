Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 21 ноября 2024Мир

Дипломат сообщил о завершении периода безраздельного доминирования Запада

Дипломат Логвинов: период доминирования Запада в международных делах завершается
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Период безраздельного доминирования США и их сателлитов в международных делах завершается. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Кирилл Логвинов, его слова приводит РИА Новости.

Российский дипломат также указал, что однополярный и неоколониальный мир, строившийся на монополии государств Запада, уходит в прошлое. По словам Логвинова, процессы переустройства мирового порядка в 2024 году «существенно ускорились».

«Хочу заверить, что Россия, будучи отдельной страной-цивилизацией, готова внести решающий вклад в обновление системы международных отношений, стать локомотивом этого объективного процесса», — заявил он.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что миропорядок, основанный на правилах Запада, рано или поздно рухнет. Медведев отметил, что Вашингтон постоянно делает акцент на том, что кто-то пытается нарушить так называемый порядок, основанный на его правилах.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

      Медведев показал видео удара «Орешником» по «Южмашу»

      Белый дом оценил последствия пуска «Орешника»

      США консультировались с Украиной перед ударом «Орешником»

      Дипломат сообщил о завершении периода безраздельного доминирования Запада

      Россия отправила США уведомление незадолго до запуска «Орешника»

      В Госдуме объяснили название ракеты «Орешник»

      Стало известно о расставании российской теннисистки и первой ракетки мира

      Путин заявил о причастности иностранных специалистов к ракетным ударам по России

      Медведев обратился к Западу после удара «Орешника» по Днепропетровску

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше