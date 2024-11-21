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08:09, 21 ноября 2024Россия

Дочь бойца СВО захотели выселить из купленной на «гробовые» после смерти отца квартиры

Дочь участника СВО захотели выселить из купленной на «гробовые» квартиры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Новосибирске дочь участника специальной военной операции (СВО) захотели выселить из квартиры, купленной на «гробовые» выплаты за отца. Об этом сообщает издание NGS в Telegram.

Елена Пойда — вдова военнослужащего — купила квартиру в Новосибирске в 2023-м году для дочери. Однако через полгода мэрия предъявила права на жилое помещение россиянки.

По словам россиянки, мэрия потребовала признать ряд совершенных с объектом недвижимости сделок недействительным. «Квартира якобы должна принадлежать им», — пояснила женщина. Она возмутилась тем, что претензии к ней возникли спустя продолжительное время после покупки.

В мэрии журналистам пояснили, что информацию о квартире получили в январе 2023-го года. После установления факта незаконного владения жильем было подано исковое заявление, отметили там. Дело рассматривается в суде.

Ранее власти города Камышлова Свердловской области выселили из квартиры бойца СВО во время нахождения того в зоне боевых действий. Это произошло из-за истечения срока действия договора социального найма. Вместо продления договора представители администрации вскрыли замки и вынесли из жилья вещи бойца и его сожительницы.

ЖЗЛ
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