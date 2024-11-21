Дочь бойца СВО захотели выселить из купленной на «гробовые» после смерти отца квартиры

Дочь участника СВО захотели выселить из купленной на «гробовые» квартиры

В Новосибирске дочь участника специальной военной операции (СВО) захотели выселить из квартиры, купленной на «гробовые» выплаты за отца. Об этом сообщает издание NGS в Telegram.

Елена Пойда — вдова военнослужащего — купила квартиру в Новосибирске в 2023-м году для дочери. Однако через полгода мэрия предъявила права на жилое помещение россиянки.

По словам россиянки, мэрия потребовала признать ряд совершенных с объектом недвижимости сделок недействительным. «Квартира якобы должна принадлежать им», — пояснила женщина. Она возмутилась тем, что претензии к ней возникли спустя продолжительное время после покупки.

В мэрии журналистам пояснили, что информацию о квартире получили в январе 2023-го года. После установления факта незаконного владения жильем было подано исковое заявление, отметили там. Дело рассматривается в суде.

Ранее власти города Камышлова Свердловской области выселили из квартиры бойца СВО во время нахождения того в зоне боевых действий. Это произошло из-за истечения срока действия договора социального найма. Вместо продления договора представители администрации вскрыли замки и вынесли из жилья вещи бойца и его сожительницы.