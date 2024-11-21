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18:04, 21 ноября 2024Экономика

В Евросоюзе отказались «подставлять другую щеку» Трампу

МИД Дании: ЕС должен что-то предложить Трампу, чтобы избежать торговых барьеров
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен предложить что-то положительное Соединенным Штатам, чтобы избежать торговых барьеров с их стороны, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. Его цитирует ТАСС.

Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп сфокусирован на торговом балансе и с ним надо будет вести диалог. Однако, если договориться с Белым домом не получится, Европа должна будет дать свой ответ.

«Мы не можем лишь подставить другую щеку», — констатировал глава МИД Дании.

Он убежден, что Трамп не хочет конфликта с Европой, но надеется исправить то, что считает «несправедливым торговым балансом». Поэтому Расмуссен рассчитывает на то, что Брюссель сможет избежать торговых барьеров в отношениях с США. Этого можно будет добиться за счет увеличения закупок у них сжиженного природного газа и вооружений.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что пошлины, которые намерен ввести Трамп, могут серьезно навредить экономикам Европейского союза и осложнить отношения между Брюсселем и Вашингтоном.

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