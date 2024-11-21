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16:56, 21 ноября 2024Экономика

Европу раскритиковали за самообман в вопросе о российском газе

Bloomberg: пытаясь избавиться от российского газа, Евросоюз обманул сам себя
Кирилл Луцюк

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европейский союз (ЕС) обманывал сам себя, когда думал, что решил проблему зависимости от российского газа. К такому выводу пришел обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

По его словам, проблему так и не удалось решить, пусть ЕС и сумел сократить зависимость от поставок данного энергоносителя из России. Однако Евросоюз увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). Согласно официальным данным, РФ занимает третье место (после Норвегии и США) в списке поставщиков этого углеводорода в Европу.

Блас пишет, что после начала украинского кризиса ЕС не был полностью честен относительно своего тяжелого положения. Например, ситуация с погодой оказалась чистой удачей. Сейчас же европейские политики сами себя обманывают по поводу перспектив. Результатом такой политики стала еще одна зима высоких цен не только на газ, но и на электроэнергию. А это омрачает будущее энергоемких компаний региона. Почти каждую неделю появляются новости о закрытии заводов, потере рабочих мест и списаниях на миллиарды евро, усиливается инфляция.

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Кроме того, европейский регион вынужден конкурировать за СПГ с Азией, которая импортирует все больше этого топлива, подстегивая цены.

Блас не считает, что Европу ждет физический дефицит газа, но предупреждает, что конец зимы 2024-2025 годов ЕС встретит уже не с такими заполненными хранилищами, как прежде. Если зима будет «типичной», то там останется чуть меньше 50 процентов. А если холодной, то 35-45 процентов.

Планы Еврокомиссии заменить российский СПГ американским обозреватель назвал бредом и бессмыслицей. Если Европа хочет покупать больше этого газа из США, то ей придется платить больше, чем Азия. А европейские коммунальные предприятия вряд ли готовы взять на себя обязательства по контрактам сроком на 15–20 лет, которых требуют американские производители СПГ. Кроме того, Блас счел абсурдом с моральной точки зрения политику ЕС, который покупает российский газ, одновременно с этим снабжая Украину ракетами.

Есть прогнозы, что предстоящей зимой темпы роста поставок СПГ в государства Евросоюза будут в четыре раза меньше тех, что наблюдались в предыдущем сезоне.

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