Европе спрогнозировали ограниченные поставки сжиженного газа зимой

Kpler: темпы роста поставок СПГ в ЕС зимой окажутся в четыре раза меньше

Предстоящей зимой темпы роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) окажутся в четыре раза меньше в сравнении с предыдущим сезоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитиков Kpler.

Эксперты ожидают, что зимой поставки сжиженного газа в европейские страны вырастут лишь на 2,5 миллиона тонн в годовом выражении. Подобной динамики, как полагают аналитики, будет недостаточно для обеспечения полной энергобезопасности региона в период сильных холодов.

Отмечается, что в период пикового спроса Европе потребуются регулярные поставки этого вида топлива. Однако далеко не все ключевые поставщики смогут гарантировать бесперебойность. Экспортный потенциал Норвегии, которая обеспечивает около трети всего европейского импорта СПГ, к настоящему времени оказался практически исчерпан, а в ряде стран Северной Африки сейчас наблюдается непростая политическая ситуация.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler сообщила, что по итогам октября Россия нарастила экспорт СПГ до максимального в этом году показателя в 3,06 миллиона тонн. При этом большая часть была поставлена в азиатские государства — на их долю пришлось 1,33 миллиона. Европейские страны приобрели у РФ 1,16 миллиона тонн. В целом за первые десять месяцев 2024-го РФ отправила иностранным покупателям в общей сложности 27,4 миллиона тонн. В годовом выражении поставки увеличились на 4,65 процента.