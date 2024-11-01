Россия в октябре поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году

«Ъ»: Россия в октябре отправила на экспорт 3,06 млн т СПГ

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в октябре оказался самым высоким в текущем году, достигнув показателя 3,06 миллиона тонны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

Отмечается, что больше было только в декабре 2023 года — 3,2 миллиона тонн. Кроме того, по сравнению с октябрем прошлого года показатель вырос на 2,5 процента. При этом за десять месяцев поставки выросли на 4,65 процента год к году, до 27,4 миллионов тонн.

Как следует из данных, октябре большая часть топлива (1,33 миллиона тонн) была направлена в Азию. Еще 1,16 миллиона тонн поставлены в Европу. Направления остальных отгрузок пока неясны.

В первой половине 2024-го доля российского СПГ в импорте Европейского союза (ЕС) достигла 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранее. Как отмечает Bloomberg, роль России на рынке растет, а СПГ остается «жизненно важной частью энергетической безопасности Европы». Лидером в импорте пока остается СПГ из США (45 процентов), третье место занимает Катар (12 процентов).