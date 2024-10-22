Доля российского СПГ в Европе достигла 20 процентов

Bloomberg: доля СПГ из России в импорте ЕС в первом полугодии выросла до 20 %

В первом полугодии текущего года доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте Европейского союза (ЕС) достигла 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранее. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что роль России на рынке растет, а СПГ остается «жизненно важной частью энергетической безопасности Европы». Лидером в импорте пока остается СПГ из США (45 процентов), третье место занимает Катар (12 процентов).

В настоящее время власти ЕС думают о том, как сократить свою зависимость от поставок российского газа. Кроме того, в конце года истекает соглашение о транзите трубопроводного газа через территорию Украины, и европейские чиновники изучают способы замены этих поставок.

Ранее стало известно, что США продолжат «закручивать гайки» в отношении СПГ из России, чтобы сократить нефтегазовые доходы Москвы и лишить ее средств на продолжение боевых действий на Украине.