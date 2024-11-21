Меркель рассказала об угрозе безопасности НАТО

Меркель заявила, что боялась за безопасность НАТО из-за приема Украины в альянс

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) в своих мемуарах рассказала, что боялась за безопасность НАТО в случае приема Украины в альянс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Die Zeit.

По словам политика, в 2008 году она выступала против приема Украины в НАТО. «Прием нового члена должен принести больше безопасности не только ему, но и НАТО. Поэтому существуют критерии для приема страны», — объяснила она.

Меркель расссказала, что считала «крайне беспечным» обсуждать вопрос предоставления Украине и Грузии статуса будущего члена Североатлантического альянса. Она добавила, что в случае принятия Украины в сообщество произошло бы соприкосновение военных структур НАТО с российскими, поскольку в Крыму уже тогда находился Черноморский флот РФ.

Меркель добавила, что Россия не смирилась бы с таким положением дел.