Меркель выступала против предоставления Украине статуса кандидата в НАТО

Меркель: Россия не смирилась бы с получением Украиной статуса кандидата в НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) в своих мемуарах рассказала, что выступала в 2008 году против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Die Zeit.

По ее словам, Россия не смирилась бы с получением Украиной статуса кандидата в НАТО. Она отметила, что такой статус не мог сдерживать Москву.

«На мой взгляд, было иллюзией предполагать, что статус MAP (План действий по членству в НАТО, Membership Action Plan — прим. «Ленты.ру») предоставил бы защиту Украине и Грузии», — подчеркнула политик.

Ранее главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт рассказал, что в 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози называли вступление Украины в НАТО безумием.