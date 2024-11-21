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03:57, 21 ноября 2024Мир

Меркель выступала против предоставления Украине статуса кандидата в НАТО

Меркель: Россия не смирилась бы с получением Украиной статуса кандидата в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) в своих мемуарах рассказала, что выступала в 2008 году против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Die Zeit.

По ее словам, Россия не смирилась бы с получением Украиной статуса кандидата в НАТО. Она отметила, что такой статус не мог сдерживать Москву.

«На мой взгляд, было иллюзией предполагать, что статус MAP (План действий по членству в НАТО, Membership Action Plan — прим. «Ленты.ру») предоставил бы защиту Украине и Грузии», — подчеркнула политик.

Ранее главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт рассказал, что в 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози называли вступление Украины в НАТО безумием.

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