Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:21, 21 ноября 2024Экономика

Всемирно известный коньячный дом охватила забастовка

Sud Ouest: персонал коньячного дома Hennessy начал беспрецедентную забастовку
Кирилл Луцюк

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Персонал коньячного дома Hennessy во Франции устроил беспрецедентную забастовку на фоне введения Китаем таможенных пошлин на бренди из Евросоюза, передает издание Sud Ouest.

«От 500 до 600 человек (половина сотрудников компании, где работают 1100 человек) вышли на забастовку против решения руководства экспортировать коньяк в бочках, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин», — сказано в материале.

Забастовка проходит в департаменте Шаранта региона Новая Аквитания на западе Франции. У главного офиса компании протестующие установили барбекю и растянули транспаранты с логотипами профсоюзов. Как сообщили профсоюзы «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и «Сила рабочих» (FO), они не намерены прекращать акцию и также призывают к масштабной манифестации профессионалов отрасли на следующей неделе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. В чем его обвиняют и как на это отреагировали в мире?

      На Украине заявили о повреждении трех ТЭС

      Глава IIHF назвал опасность для Овечкина при погоне за рекордом Гретцки

      Советник Трампа по национальной безопасности пригрозил МУС и ООН ответом за антисемитизм

      Возле российской школы появился необычный знак

      В российском регионе фура протаранила автобус

      Всемирно известный коньячный дом охватила забастовка

      В Британии заявили о страхе перед Россией после удара ракетами Storm Shadow

      В Германии назвали верным одно решение Шольца по Украине

      Возлюбленную Тимати обругали в сети из-за одной детали на фото с Красной площади

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше