Всемирно известный коньячный дом охватила забастовка

Sud Ouest: персонал коньячного дома Hennessy начал беспрецедентную забастовку

Персонал коньячного дома Hennessy во Франции устроил беспрецедентную забастовку на фоне введения Китаем таможенных пошлин на бренди из Евросоюза, передает издание Sud Ouest.

«От 500 до 600 человек (половина сотрудников компании, где работают 1100 человек) вышли на забастовку против решения руководства экспортировать коньяк в бочках, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин», — сказано в материале.

Забастовка проходит в департаменте Шаранта региона Новая Аквитания на западе Франции. У главного офиса компании протестующие установили барбекю и растянули транспаранты с логотипами профсоюзов. Как сообщили профсоюзы «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и «Сила рабочих» (FO), они не намерены прекращать акцию и также призывают к масштабной манифестации профессионалов отрасли на следующей неделе.