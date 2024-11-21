12 мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки ВСУ

Пушилин: в результате обстрела Горловки ВСУ ранены 12 мирных жителей

В результате обстрела центра Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены 12 мирных жителей, в том числе глава Никитовского района Донецкой народной республики (ДНР) Ирина Джеломанова. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящий момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь врачи. По словам политика, в настоящий момент власти региона делают все необходимое для возвращения в город света, тепла и воды.

«Враг продолжает обстрелы города, бессмысленные с военной точки зрения и чувствительные только для гражданского населения. В результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла», — написал Пушилин.