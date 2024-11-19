Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 19 ноября 2024Бывший СССР

Горловка осталась без воды после обстрелов ВСУ

Мэр Горловки Приходько: город остался без воды после обстрелов ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) осталась без водоснабжения после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас нельзя подать напряжение ни на фильтровальную, ни на насосную станции, так как его нет. Поэтому сейчас принимаются решения о том, куда привозить баки с водой. По данным мэра, не менее 307 трансформаторных подстанций и 32 котельных станций не могут работать из-за отсутствия электроэнергии. Приходько добавил, что все службы работают в круглосеточном режиме, чтобы решить сложившуюся ситуацию.

Ранее Приходько рассказал, что ВСУ перед атакой на оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы автобус выключили винты у беспилотника. Таким образом украинские войска применили тактику «тихой атаки».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      В российском доме трубы питьевой воды затопило нечистотами

      Обвиняемых в поджоге сотовых вышек российских подростков взяли под домашний арест

      Российский боец СВО ответил на приговор жене-хирургу словами «сделали козлом отпущения»

      Депутаты Европарламента бойкотировали выступление Зеленского

      Отказ от выхода российской компании на биржу объяснили словами «инвестируйте на депозит»

      Опытный пилот объяснил овальную форму иллюминаторов в самолетах

      Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      Лавров выразил надежду на внимательное изучение Западом обновленной ядерной доктрины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше