Горловка осталась без воды после обстрелов ВСУ

Мэр Горловки Приходько: город остался без воды после обстрелов ВСУ

Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) осталась без водоснабжения после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас нельзя подать напряжение ни на фильтровальную, ни на насосную станции, так как его нет. Поэтому сейчас принимаются решения о том, куда привозить баки с водой. По данным мэра, не менее 307 трансформаторных подстанций и 32 котельных станций не могут работать из-за отсутствия электроэнергии. Приходько добавил, что все службы работают в круглосеточном режиме, чтобы решить сложившуюся ситуацию.

Ранее Приходько рассказал, что ВСУ перед атакой на оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы автобус выключили винты у беспилотника. Таким образом украинские войска применили тактику «тихой атаки».