К заместителю главы Гагаузии пришли с обысками

Молдавские правоохранители пришли с обысками к заместителю главы Гагаузии Узуну

Молдавские правоохранители пришли с обысками к Илье Узуну, заместителю башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает молдавский Canal 5 в Telegram-канале.

«Силовики находятся в доме Ильи Узуна и проводят обыски, прессу во двор не допускают», — уточняет Telegram-канал Gaguzia24.

Телеканал опубликовал видео, на котором силовики перелезают через забор во двор Узуна. Также правоохранители пришли с обысками к депутату Народного собрания Гагаузии Руслану Униловскому.

В октябре 2024 года в Гагаузии также прошли обыски у некоторых политиков и общественных деятелей региона. Об обысках заявил зампредседателя правительства автономии Виктор Петров.