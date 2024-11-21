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12:02, 21 ноября 2024Бывший СССР

К заместителю главы Гагаузии пришли с обысками

Молдавские правоохранители пришли с обысками к заместителю главы Гагаузии Узуну
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Молдавские правоохранители пришли с обысками к Илье Узуну, заместителю башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает молдавский Canal 5 в Telegram-канале.

«Силовики находятся в доме Ильи Узуна и проводят обыски, прессу во двор не допускают», — уточняет Telegram-канал Gaguzia24.

Телеканал опубликовал видео, на котором силовики перелезают через забор во двор Узуна. Также правоохранители пришли с обысками к депутату Народного собрания Гагаузии Руслану Униловскому.

В октябре 2024 года в Гагаузии также прошли обыски у некоторых политиков и общественных деятелей региона. Об обысках заявил зампредседателя правительства автономии Виктор Петров.

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