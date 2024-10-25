В Гагаузии начались обыски у политического руководства

Gagauznews: у части политического руководства Гагаузии проходят обыски

В автономии Молдавии, Гагаузии проходят обыски у некоторых политиков и общественных деятелей региона. Об этом сообщил зампредседателя правительства образования Виктор Петров, пишет Gagauznews в своем Telegram-канале.

По информации издания, обыски проходят у ряда чиновников региона. Петров сообщил, что правоохранительные органы Молдавии находятся и у него дома в Комрате (столица Гагаузского региона).

Гагаузия является автономией в составе Молдавии, где, согласно соцопросам, большинство населения не поддерживает проевропейский курс властей в Кишиневе и в основном говорит на русском языке.

Ранее на референдуме о евроинтеграции Молдавии в ЕС 95 процентов жителей Гагаузии проголосовали против. До этого глава региона Евгения Гуцул прервала визит в Россию из-за нового судебного заседания по делу о ее возможной причастности к незаконному финансированию молдавской партии оппозиционера Илана Шора.