Кадыров показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ под Курском одним ударом

Кадыров опубликовал видео уничтожения склада ВСУ в Курской области ударом дрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области одним ударом FPV-дрона спецназа «Ахмат». Ролик опубликован в Telegram-канале политика.

На кадрах с беспилотника видно, как он приближается к строению, используемому украинскими войсками под склад. В момент попадания трансляция прерывается и далее демонстрируется уже горящий объект.

Кадыров уточнил, что склад находился на суджанском направлении, где работает спецназ «Ахмат». По его словам, после попадания беспилотника находившийся внутри боекомплект сдетонировал. «Таким образом, всего один FPV-дрон разнес целый склад, где, судя по всему, хранилась немалая часть украинского вооружения», — констатировал глава Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видео с ликвидацией бойцов ВСУ в районе села Чернацкое Сумской области. На записи видно, как по месту дислокации противника ведется артиллерийский огонь из минометов. Кроме того, опорный пункт ВСУ был атакован FPV-дронами