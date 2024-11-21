Россиянам назвали выгодный период для покупки жилья

Экономист Щербаченко: жилье стоит покупать при ключевой ставке 10-12 процентов

В данный момент россиянам не стоит решаться на покупку недвижимости. Выгодное время для сделки с жильем в беседе с «Газетой.Ru» назвал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Сегодня ввиду повышения ключевой ставки и закрытия госпрограмм ипотечного кредитования покупать жилье слишком накладно. По мнению экономиста, для покупки квартиры лучше дождаться периода, когда ключевая ставка будет снижена до 10-12 процентов, и, как полагает Щербаченко, это произойдет не в ближайшее время. Согласно его прогнозам, в начале 2025 года ипотечные ставки будут держаться на уровне 29-33 процента.

При этом нынешние условия на рынке побуждают все больше россиян брать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), убежден Щербаченко. Эксперт предрекает, что этот вид жилья станет настоящей альтернативой покупке готового. Рыночная ставка по ссуде на ИЖС сейчас варьируется от 19,8 до 28,8 процента.

Ранее юристы предостерегли россиян от покупки квартир в рассрочку. Данный вид кредитования хуже регулируется законодательством и несет много рисков для заемщика. К примеру, при задержке платежей застройщик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Также при рассрочке существует вероятность того, что продавец на момент заключения сделки уже не сможет распоряжаться жильем.