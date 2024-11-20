Россиян предупредили о рисках одной альтернативы ипотеки

Юрист Гаврилов: покупка квартиры в рассрочку предполагает риски

Приобретение квартиры в рассрочку слабее урегулировано законом, чем ипотека, поэтому предполагает риски для покупателей. О рисках этой альтернативы жилищным кредитам предупредил россиян юрист практики сопровождения сделок с недвижимостью фирмы «Двитекс» Илья Гаврилов, пишет «Финансы Mail».

При задержке платежей по рассрочке застройщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор. Однако девелоперы редко пользуются такой возможностью — обычно обходятся штрафами, отметил эксперт.

«Потенциально существует риск, что на момент заключения договора купли-продажи продавец уже не будет обладать возможностью совершить данную сделку. Это может выражаться в аресте имущества, недобросовестном поведении продавца», — предостерег Гаврилов.

Юрист также предупредил, что у покупателя могут возникнуть сложности, если первый платеж за жилье уже внесен, а у продавца возникли наследники. В такой ситуации придется доказывать свою правовую позицию — это будет сделать проще, если все платежи были безналичными.

Ранее россиянам рассказали о рисках покупки жилья в лизинг. При таких сделках возникает много вопросов по тому, кто будет лизингодателем. Он должен быть заинтересован в том, чтобы на долгий период заморозить средства и получить доходность явно меньше, чем рыночная, отметили эксперты.