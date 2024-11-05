Россиянам рассказали о бесполезности покупки жилья в лизинг

Аналитик Гольдберг: лизинг квартир вряд ли будет успешным

Мировой опыт показывает, что покупка жилья в лизинг не является успешной практикой. Об этом глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал «Российской газете».

По словам эксперта, лизинг обычно применяется в отношении юрлиц для выкупа дорогостоящей техники. При лизинге жилья возникает много вопросов по тому, кто будет лизингодателем. Он должен быть заинтересован в том, чтобы на долгий период заморозить средства и получить доходность явно меньше, чем рыночная, указал Гольдберг.

Ранее председатель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлия Максимович предупредила россиян о рисках, которые несет покупка жилья в лизинг. Во-первых, до момента полной выплаты стоимости квартира будет оформлена на лизингодателя — в случае банкротства лизингополучателя компания в одностороннем порядке расторгнет договор и выселит семью из жилья. Во-вторых, срок лизинга короче ипотеки в 2-2,5 раза — таким образом, ежемесячные платежи за квартиру будут больше.