Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:29, 5 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о бесполезности покупки жилья в лизинг

Аналитик Гольдберг: лизинг квартир вряд ли будет успешным
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мировой опыт показывает, что покупка жилья в лизинг не является успешной практикой. Об этом глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг рассказал «Российской газете».

По словам эксперта, лизинг обычно применяется в отношении юрлиц для выкупа дорогостоящей техники. При лизинге жилья возникает много вопросов по тому, кто будет лизингодателем. Он должен быть заинтересован в том, чтобы на долгий период заморозить средства и получить доходность явно меньше, чем рыночная, указал Гольдберг.

Ранее председатель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлия Максимович предупредила россиян о рисках, которые несет покупка жилья в лизинг. Во-первых, до момента полной выплаты стоимости квартира будет оформлена на лизингодателя — в случае банкротства лизингополучателя компания в одностороннем порядке расторгнет договор и выселит семью из жилья. Во-вторых, срок лизинга короче ипотеки в 2-2,5 раза — таким образом, ежемесячные платежи за квартиру будут больше.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

      Размеры российской «кубышки» оценили

      Большинство записавшихся в «Украинский легион» в Польше оказались без боевого опыта

      На Западе заявили о разгроме Украины после выборов в США

      Лавров заявил о возможном увеличении числа российских военных в Приднестровье

      Бывшего российского мэра арестовали по делу о коммерческом подкупе

      Экс-солистка «Фабрики» раскрыла число сброшенных килограммов через две недели после родов

      Лавров прокомментировал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии

      В России запустили «горячую линию» из-за распространения опасного вируса

      Предотвращен ракетный удар ВСУ по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше