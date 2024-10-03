Россиянам назвали подвохи аренды с правом выкупа

Риелтор Зубик: договор аренды с правом выкупа может предусматривать допкомиссии

Договор аренды с последующим выкупом составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны. Плюсы и минусы такой сделки журналу «Секрет фирмы» назвал основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

По словам эксперта, некоторые договоры могут содержать пункт, ограничивающий право нанимателя на выкуп, другие — предусматривать дополнительные комиссии, которые впоследствии сделают покупку невыгодной. Учитывая это, эксперт настоятельно рекомендует тщательно изучить договор перед подписанием.

Если же покупатель спустя время передумает и решит не продолжать сделку, то вернуть деньги, выплаченные за съем жилья, он не сможет. А ставки аренды с последующим выкупом могут разительно отличаться от рыночных. «Например, если рыночная стоимость аренды аналогичного жилья составляет 25 000 рублей, то в рамках схемы с правом выкупа арендная плата может достигать 35 000 рублей», — подтвердил Зубик. Эти расходы нужно изначально закладывать в бюджет покупки, чтобы определить, действительно ли она будет выгодной.

Среди преимуществ такой сделки риелтор называет фиксированную цену, которая после заключения договора не сможет измениться ни под влиянием рынка, ни из-за скачка цен. Вдобавок такой тип сделок позволяет одновременно делать регулярные накопления, и жить в желанной квартире, ведь арендные платежи идут в счет будущей покупки. Так, если плата за съемную жилплощадь составляет порядка 30 тысяч рублей, а 10 тысяч из них будут включены в сумму покупки, то за год наниматель накопит 120 тысяч рублей. Такой расчет значительно облегчает издержки от выкупа, отмечает Зубик.

Ранее россиян предупредили о рисках приобретения жилья в лизинг. Как поясняют эксперты, до момента полной выплаты стоимости судьба покупателей зависит от финансового положения лизингодателя, на которого остается оформлена квартира. Вдобавок платежи по лизингу больше, чем по ипотеке.