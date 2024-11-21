Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:08, 21 ноября 2024Силовые структуры

Мать найденного в чемодане в Перми девятилетнего мальчика признали вменяемой

В Перми обвиняемую в убийстве сына, найденного в чемодане, признали вменяемой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Перми 34-летняя Ирина Шатова — мать девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане, — признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В январе 2025 года дело в отношении женщины будет завершено. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

12 июля в чемодане на мусорной свалке обнаружили девятилетнего мальчика со множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу.

Следствие установило, что Шатова удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала мальчика в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам, расположенным в центре города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Задержание выдававшего себя за продавца золота российского уголовника показали на видео

      МИД Франции усомнился в запуске Россией межконтинентальной ракеты

      В Android появится быстрая настройка новых смартфонов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше