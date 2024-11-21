Мать найденного в чемодане в Перми девятилетнего мальчика признали вменяемой

В Перми обвиняемую в убийстве сына, найденного в чемодане, признали вменяемой

В Перми 34-летняя Ирина Шатова — мать девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане, — признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В январе 2025 года дело в отношении женщины будет завершено. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

12 июля в чемодане на мусорной свалке обнаружили девятилетнего мальчика со множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу.

Следствие установило, что Шатова удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала мальчика в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам, расположенным в центре города.