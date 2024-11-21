Меркель рассказала о поразившем ее качестве Путина

Меркель: Путин поразил тем, насколько был уверен в своей правоте

Президент России Владимир Путин поражал уверенностью в своей правоте, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она написала в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit.

В частности, Меркель вспомнила речь Путина, произнесенную в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам бывшего канцлера, российский президент показал себя «человеком, который был всегда начеку». Она отметила и некоторые моменты в речи, которые «не считала полностью неверными», например: критику войны США в Ираке.

В июле представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на протяжении последних лет между Путиным и Меркель «никакого общения не было». Российский лидер не поздравил экс-канцлера с 70-летием и не намеревался этого делать, подчеркивал пресс-секретарь.