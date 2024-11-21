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03:12, 21 ноября 2024Мир

Меркель рассказала о поразившем ее качестве Путина

Меркель: Путин поразил тем, насколько был уверен в своей правоте
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент России Владимир Путин поражал уверенностью в своей правоте, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она написала в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit.

В частности, Меркель вспомнила речь Путина, произнесенную в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам бывшего канцлера, российский президент показал себя «человеком, который был всегда начеку». Она отметила и некоторые моменты в речи, которые «не считала полностью неверными», например: критику войны США в Ираке.

В июле представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на протяжении последних лет между Путиным и Меркель «никакого общения не было». Российский лидер не поздравил экс-канцлера с 70-летием и не намеревался этого делать, подчеркивал пресс-секретарь.

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