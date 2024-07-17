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14:21, 17 июля 2024Мир

В Кремле исключили поздравление Меркель от Путина

Песков: Путин не намерен поздравлять Меркель с 70-летием
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель с 70-летием. Подобные планы исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, на протяжении последних лет между Путиным и Меркель «никакого общения не было».

Представитель Кремля также заявил, что во время президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа Россия и США сохраняли диалог, несмотря на санкционные ограничения.

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      Елизавета Мытарева
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