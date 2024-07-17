В Кремле исключили поздравление Меркель от Путина

Песков: Путин не намерен поздравлять Меркель с 70-летием

Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель с 70-летием. Подобные планы исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Насколько я знаю, каких-либо планов на этот счет нет», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, на протяжении последних лет между Путиным и Меркель «никакого общения не было».

Представитель Кремля также заявил, что во время президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа Россия и США сохраняли диалог, несмотря на санкционные ограничения.