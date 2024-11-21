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04:19, 21 ноября 2024Мир

Меркель рассказала об очарованном Путиным Трампе

Die Zeit: Меркель в мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах призналась, что во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в 2017 году он задавал ей вопросы о президенте России Владимире Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был очарован российским лидером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Die Zeit.

«Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — говорится в воспоминаниях Меркель, добавив, что после встречи с Трампом у нее было «нехорошее ощущение».

Бывший канцлер также отметила, что сделала вывод о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится.

Ранее сообщалось, что Путин поражал Меркель уверенностью в своей правоте. В частности, Меркель вспомнила речь Путина, произнесенную в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам бывшего канцлера, российский президент показал себя «человеком, который был всегда начеку».

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