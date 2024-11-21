Надругавшийся в лифте над российскими школьницами мигрант-педофил предстанет перед судом

В Москве за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек предстанет перед судом мигрант из Узбекистана. Об этом в четверг, 21 ноября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 11 мая, обвиняемый заметил, как в подъезд жилого дома на улице Бориса Пастернака в поселке Внуковское заходят две малолетние девочки и последовал за ними. Он забежал в лифт следом за школьницами, где надругался над ними, совершив насилие. Дети сообщили обо всем родителям, которые обратились в полицию.
Мигранта задержали и отправили в СИЗО. После комплекса следственных действий и экспертиз он был изобличен в инкриминированном ему преступлении.
11 ноября следователи возбудили уголовное дело после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной об орудующей в Перми «банде педофилов».