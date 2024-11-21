Надругавшийся в лифте над российскими школьницами мигрант-педофил предстанет перед судом

В Москве пойдет под суд надругавшийся над детьми в лифте мигрант из Узбекистана

В Москве за насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек предстанет перед судом мигрант из Узбекистана. Об этом в четверг, 21 ноября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 мая, обвиняемый заметил, как в подъезд жилого дома на улице Бориса Пастернака в поселке Внуковское заходят две малолетние девочки и последовал за ними. Он забежал в лифт следом за школьницами, где надругался над ними, совершив насилие. Дети сообщили обо всем родителям, которые обратились в полицию.

Мигранта задержали и отправили в СИЗО. После комплекса следственных действий и экспертиз он был изобличен в инкриминированном ему преступлении.

11 ноября следователи возбудили уголовное дело после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной об орудующей в Перми «банде педофилов».

