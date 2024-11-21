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12:12, 21 ноября 2024Экономика

Многодетным семьям дали советы по выбору жилья

Эксперт Самотойлов: при выборе жилья большим семьям стоит учитывать планировку
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

При выборе жилья большим семьям стоит учитывать планировку и множество других параметров. Советы по приобретению квартиры многодетным парам дал менеджер отдела продаж ЖК «Домодедово Парк» Александр Самотойлов, передают «Известия».

Гибкая планировка позволит объединить комнаты или установить перегородки, чтобы подстроить жилье под меняющиеся потребности семьи. По словам эксперта, в квартире должны иметься отдельные спальни для детей с учетом их возраста и пола. Кроме того, должны присутствовать просторная гостиная и функциональная кухня, а также отдельные зоны для сна, учебы, активных игр детей. Лучше выбирать квартиру с хорошей звукоизоляцией, многофункциональной встроенной мебелью и высокими потолками, которые создадут ощущение простора.

Самотойлов посоветовал обратить внимание на близость детских садов, школ и развивающих центров. Рядом с самим домом должны быть безопасные детские площадки и зоны для активного отдыха. Кроме того, важен доступ к медицинским учреждениям и аптекам. Просторные дворы и пешеходные зоны, где дети смогут безопасно гулять, также станет преимуществом. Другие важные факторы — транспортная доступность и охрана территории.

Ранее стало известно, что проблем для реализации семейной ипотеки в России нет. По словам министра финансов Антона Силуанова, параметры программы со ставкой 6 процентов годовых сохранятся.

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