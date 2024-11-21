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11:35, 21 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали об изменении семейной ипотеки

Министр Силуанов: параметры семейной ипотеки под 6 процентов сохранятся
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Параметры льготной семейной ипотеки со ставкой 6 процентов годовых сохранятся, проблем для реализации программы в стране нет. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

«Нет, шесть процентов — стоимость ипотечных кредитов по этой программе, она сохраняется», — заявил глава ведомства в ответ на вопрос об изменении условий. Силуанов считает ипотеку полезным инструментом для семей, которые хотят улучшить жилищные условия.

По словам министра, в 2024 году на субсидирование разницы в стоимости кредита из федерального бюджета потратят 1,1 триллиона рублей — почти половина этой суммы пойдет на семейную ипотеку.

«Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 миллиардов рублей на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке. Поэтому никаких проблем для реализации программы нет. Финансовых проблем. Она работает», — заключил Силуанов.

Ранее эксперты допустили, что семейную ипотеку в России могут закрыть раньше 2030 года или изменить условия выдачи таких кредитов. Аналогичная перспектива грозит и льготной ипотеке для IT-специалистов, считают специалисты.

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