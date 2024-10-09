Перспективы закрытия семейной ипотеки в России оценили

«Этажи»: семейную ипотеку могут закрыть раньше 2030 года

Льготную программу семейной ипотеки могут закрыть раньше 2030 года. Такой вариант развития событий в беседе с MSK1.RU допустила директор департамента ипотечного кредитования и первичного рынка агентства недвижимости «Этажи» Мария Сорока.

«Это может быть как вариант антикризисной меры — приостановить, закрыть или изменить программу. Здесь нет 100-процентной гарантии, что программа будет действовать до 2030 года», — пояснила собеседница городского портала. Такая перспектива грозит и льготной ипотеке для IT-специалистов, считает Сорока. По ее мнению, такой исход возможен с учетом того, что власти уже корректировали условия выдачи кредитов по этим госпрограммам в 2023 и 2024 годах. Уже сейчас, как отмечается, банки уведомляют заемщиков об изменении условий по кредитным продуктам, хотя договоры на них уже подписаны.

При таких обстоятельствах если у покупателя есть шанс взять ипотеку по сниженной ставке, специалист рекомендует не тянуть со сделкой. Спада цен на рынке недвижимости Сорока не прогнозирует. Стоимость не снизится на фоне подорожания стройматериалов, дефицита рабсилы и роста ставок по кредитам для застройщиков. В компании предполагают, что для снижения цен девелоперы будут сокращать объемы ввода новых объектов и распространять скидки лишь на отдельные лоты.

Ранее сообщалось о случаях оформления россиянами в семейную ипотеку сразу нескольких квартир. Заемщики брали несколько льготных кредитов в один день, а банки не могли отследить все сделки в силу задержки обновлений в системе.