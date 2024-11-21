Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 21 ноября 2024Экономика

Названы города с самой дешевой арендой на Новый год

«Газета.Ru»: самые доступные гостиницы на Новый год оказались в Ростове-на-Дону
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Дешевле всего снять номер в гостинице на грядущие праздники оказалось в Ростове-на-Дону. Города с самой дешевой арендой на Новый год назвали эксперты OneTwoTrip, передает «Газета.Ru».

Номер в Ростове-на-Дону обойдется в 1,8 тысячи рублей за ночь. На втором месте по доступности гостиниц в указанный период оказался Иркутск с номером за 2,3 тысячи рублей за ночь, а на третьем — Новосибирск и Краснодар, где можно остановиться на 2,5 тысячи рублей. Пятерку лидеров замкнули Волгоград, Йошкар-Ола, Чебоксары (2,6 тысячи рублей) и Самара с Липецком (2,7 тысячи рублей).

Если рассматривать иностранные направления, дешево снять номер на Новый год можно в индийском Варанаси — за тысячу рублей в сутки. Чуть дороже обойдутся вьетнамские Дананге (1,1 тысячи рублей) и Нячанге (1,2 тысячи рублей). За ними следуют Хошимин (1,3 тысячи) и Ханой (1,4 тысячи). Дешевле двух тысяч рублей номер обойдется также в Фукуоке, Убуде, Денпасаре, Бангкоке и Каире.

Ранее сообщалось, что спрос на аренду загородных домов в России на Новый год вырос на 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назван главный козырь Зеленского в переговорах с Трампом. Какие у него планы на российские природные ресурсы?

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности Украины выйти на границы 1991 года

      Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в кино

      Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям

      Госдума приняла закон о федеральном бюджете

      Названы города с самой дешевой арендой на Новый год

      Рада приняла закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части военным

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      «Меня взволновала самоуверенность Путина». Что рассказала Меркель в своих мемуарах о президенте России и Дональде Трампе

      Испортивший баннер об СВО россиянин предстанет перед судом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше