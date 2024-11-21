Названы возможные цели атаковавшей Севастополь ракеты ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: целью ракеты ВСУ «Нептун» могли быть ПВО в Севастополе

Возможными целями атаковавшей Севастополь ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Нептун» могли быть системы противовоздушной обороны, предприятия, аэродром. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«"Нептун" — это аналог советской крылатой ракеты. Такие есть на вооружении и у нас. На Украине их смогли модернизировать, — рассказал Дандыкин. — Это ракета берегового комплекса дальностью 220-250 километров. До конфликта, по-моему, на Украине "Нептун" был на вооружении всего у одного дивизиона».

Военный эксперт уточнил, что такие ракеты применяют, как правило, для ударов по морским целям, но иногда могут использовать и по наземным. В частности, в Севастополе у противника мог быть целый ряд возможных целей.

«Там много предприятий, аэродром, стоят наши системы ПВО. И, конечно, это главная база Черноморского флота», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Севастополь противокорабельной ракетой «Нептун». Она была сбита на значительном расстоянии от берега.

