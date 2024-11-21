В российском городе коммунальщики вместо уборки снега устроили заезд на тракторе

Жители Нефтеюганска возмущаются халтурной уборкой жилых дворов. Как проходит чистка придомовой территории от снега, горожане снимают на камеру. Видео публикует Telegram-канал «Мегаполис Югра».
Вместо уборки снега рабочие устраивают заезд по двору. На кадрах видно, как техника не спеша проезжает между рядов припаркованных автомобилей с опущенным ковшом, пропуская между колес намечающиеся снежные накаты. По словам местных жителей, подобное происходит и в других дворах города. Нефтеюганцы предполагают, что сотрудники коммунальных служб ждут очередного потепления, когда снег вновь растает.
Ранее в Энгельсе ради решения проблемы с затопленным фекалиями домом вызвали водолаза. Нечистотами залиты подвалы нескольких многоэтажек города. Колодцы во дворах доверху заполнены водой, стоки вытекают на поверхность, подтапливая пешеходные дорожки и детские площадки. В мэрии информацию о появлении ныряльщика назвали нонсенсом и «уткой», а видео с места событий — подстроенным.