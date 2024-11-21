В России запланировали создание еще одного самолета

Глава Минпромторга Алиханов заявил о планах создать широкофюзеляжный самолет

Столь большая страна, как Россия, нуждается в собственном широкофюзеляжном самолете для полетов за рубеж, такие планы сейчас обсуждаются. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Называть конкретные планы по срокам министр не стал, указав, что они лежат за пределами 2030 года, потому что для таких лайнеров нужны новые двигатели ПД-35 с более серьезной тягой. К тому же приоритетной задачей сейчас являются ближнемагистральный SJ 100 — полностью импортозамещенная версия SSJ 100 — и среднемагистральный МС-21.

По словам Алиханова, до широкофюзеляжной версии может быть в перспективе доведен и МС-21, но не исключено и создание полностью новых самолетов. Одной из главных проблем остается необходимость присутствия на международном рынке, иначе разработка не окупится.

«Экономики на широком фюзеляже исключительно на внутрироссийском рынке мы никогда не создадим, это объективная реальность, но нам нужен широкий фюзеляж, чтобы летать за рубеж», — подчеркнул он.

Глава Минпромторга отметил, что для ПД-35 необходимо выполнить целый ряд научных работ, связанных с материалами, средства на нее уже частично заложены в проекте бюджета. Помимо пассажирских лайнеров, двигатель пригодится и для транспортных самолетов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявили, что поставки самолетов МС-21 в авиакомпании начнутся уже в 2025 году. К настоящему времени лайнер, как и SJ 100, не совершил ни одного полета в той комплектации, в которой его должны передавать перевозчикам.

Весной этого года СМИ сообщали, что после замены иностранных материалов МС-21 потяжелел на 5,75 тонны, что существенно снижает дальность полета. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что рассматривается создание укороченной версии лайнера, что позволит компаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик.