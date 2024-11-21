Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 21 ноября 2024Экономика

В России запланировали создание еще одного самолета

Глава Минпромторга Алиханов заявил о планах создать широкофюзеляжный самолет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Столь большая страна, как Россия, нуждается в собственном широкофюзеляжном самолете для полетов за рубеж, такие планы сейчас обсуждаются. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Называть конкретные планы по срокам министр не стал, указав, что они лежат за пределами 2030 года, потому что для таких лайнеров нужны новые двигатели ПД-35 с более серьезной тягой. К тому же приоритетной задачей сейчас являются ближнемагистральный SJ 100 — полностью импортозамещенная версия SSJ 100 — и среднемагистральный МС-21.

По словам Алиханова, до широкофюзеляжной версии может быть в перспективе доведен и МС-21, но не исключено и создание полностью новых самолетов. Одной из главных проблем остается необходимость присутствия на международном рынке, иначе разработка не окупится.

«Экономики на широком фюзеляже исключительно на внутрироссийском рынке мы никогда не создадим, это объективная реальность, но нам нужен широкий фюзеляж, чтобы летать за рубеж», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«С неба падали люди и обломки» Как 50 лет назад взрыв пассажирского самолета над Читой стал крупнейшим терактом в СССР
«С неба падали люди и обломки»Как 50 лет назад взрыв пассажирского самолета над Читой стал крупнейшим терактом в СССР
2 мая 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Глава Минпромторга отметил, что для ПД-35 необходимо выполнить целый ряд научных работ, связанных с материалами, средства на нее уже частично заложены в проекте бюджета. Помимо пассажирских лайнеров, двигатель пригодится и для транспортных самолетов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявили, что поставки самолетов МС-21 в авиакомпании начнутся уже в 2025 году. К настоящему времени лайнер, как и SJ 100, не совершил ни одного полета в той комплектации, в которой его должны передавать перевозчикам.

Весной этого года СМИ сообщали, что после замены иностранных материалов МС-21 потяжелел на 5,75 тонны, что существенно снижает дальность полета. Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что рассматривается создание укороченной версии лайнера, что позволит компаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сменила тактику в зоне СВО из-за ударов Storm Shadow и ATACMS. Что ждет Украину?

      Названы самые популярные iPhone

      Боец СВО стал мэром российского города

      Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

      Польша вернула на аэродромы поднятые из-за тревоги на Украине истребители

      Россиянка заявила в полицию о детской порнографии после прочтения комиксов

      Захарова раскрыла подробности поступившего ей во время брифинга звонка

      Перечислены самые необычные покупки россиян в дни распродаж

      В Киеве отказались считать решающим разрешение на удары ATACMS

      Рост мировых цен на нефть объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше