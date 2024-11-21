Ольга Серябкина обнажила ягодицы на пляже

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде во время отдыха в Дубае. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,5 миллиона подписчиков.

39-летняя певица предстала на одном из кадров, спиной к камере. Она прошлась по пляжу в черном бикини, которое обнажало ягодицы.

Также в данном наряде знаменитость позировала рядом с мужем — бизнесменом Георгием Начкебией. Возлюбленный исполнительницы был в коротких черных шортах с белым принтом и с голым торсом.

Ранее в ноябре бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера.

