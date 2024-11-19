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20:44, 19 ноября 2024Ценности

Анна Седокова снялась с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя российская певица поделилась снимками, на которых предстала в облегающих джинсах и с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера. Кроме того, на ней были укороченный лонгслив, демонстрирующий данный аксессуар, и черные остроносые туфли.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости. «Это уже перебор!», «Все супер, но такой наряд уже слишком», «Один вопрос — зачем?» «Самая красивая», «Бомба», «Шикарная женщина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Седокова снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Тогда певица продемонстрировала фигуру в облегающем платье, которое было оформлено вырезами на плече и талии.

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