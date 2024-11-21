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11:37, 21 ноября 2024Россия

Парень и девушка избили россиянку со словами «могилу будешь рыть» и попали на видео

В Иркутске парень и девушка избили россиянку на глазах у прохожих
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Иркутске парень и девушка избили россиянку на глазах у прохожих. Инцидент попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале «Сводка 38».

На кадрах видно, как девушку толкает молодой человек, из-за чего та падает на лед. Затем он начал бить лежащую россиянку кулаками по лицу. Когда молодой человек закончил избиение, его сменила девушка, которая стала наносить россиянке удары кулаками по голове. В процессе она заявила пострадавшей, что «в следующий раз ей придется рыть себе могилу».

Очевидцы конфликта снимали происходящее на телефон. Как пишет Irciti.ru, полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве на остановке общественного транспорта мужчина избил молодого человека и заступившуюся за него девушку. Со слов очевидцев, агрессор, предположительно, был пьян, и ему не понравилось, как на него посмотрели.

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