В Москве мужчина избил парня с девушкой на глазах у прохожих и попал на видео

В Москве на остановке общественного транспорта мужчина избил парня и заступившуюся за него девушку. Видео инцидента публикует издание «Совершенно секретно».

На кадрах можно наблюдать, как мужчина с бородой наносит удары лежащему на асфальте молодому человеку. За него пытается заступиться девушка, но агрессивный мужчина толкает ее и она падает на землю. Все происходит на глазах у прохожих.

По словам автора ролика, агрессор, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и ему не понравилось, как на него посмотрел парень. Из-за этого завязалась драка.

Ранее в Подмосковье приезжие толпой избили вступившихся за девушку двух молодых людей. Ролик опубликовали в сети. На кадрах видно, как приезжие наносят удары по голове парню на пороге ТЦ. Участников конфликта никто не пытается разнять. Некоторые молодые люди смеются, нецензурно подзадоривают дерущихся и снимают происходящее на телефоны.