Пьяный россиянин бросил десятимесячную дочь головой о бетонную стену

В Ростове-на-Дону возбудили дело против мужчины, который бросил 10-месячную дочь о стену

В Ростове-на-Дону пьяный мужчина после ссоры с сожительницей бросил их совместную десятимесячную дочь головой о бетонную стену, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

После случившегося ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу. Вред здоровью девочки квалифицирован как тяжкий.

В отношении 24-летнего россиянина возбуждено дело по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК («Покушение на убийство»).

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее в Перми мужчина избил двух пятиклассниц у подъезда жилого дома — он обознался и посчитал, что они обидели его дочь.

