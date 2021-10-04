Россиянин избил школьниц у подъезда со словами «я вам покажу» и попал на видео

В Перми мужчина избил двух пятиклассниц у подъезда жилого дома — он обознался и посчитал, что они обидели его дочь. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что мужчина стоит рядом со школьницами, ругается матом и угрожает им. Со словами «я вам покажу» он начинает бить двух девочек по голове, а после — уходит.

Как сообщают авторы канала, россиянин посчитал, что он разговаривает с семиклассницами, которые обижали его дочь. Родители пятиклассниц уже написали заявление в полицию.

Ранее на видео попал россиянин, который в Уфе избил детей в подъезде. На опубликованных кадрах видно, как мужчина таскает за волосы маленькую девочку. В это время ее пытается защитить женщина с ребенком на руках. Россиянин ударяет девочку ногой в спину, от удара она падает и ударяется об угол.