Россиянин избивал собственных детей и изуродовал им лица

Житель Ярославля пойдет под суд за систематическое избиение троих сыновей, в результате чего навсегда изуродовал им лица. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Ярославской области.

По версии следствия, россиянин, «имея извращенное понятие о методах и целях воспитания», с целью полного подчинения своей воле сыновей 2009, 2011 и 2013 годов рождения систематически избивал их ногами, руками и бытовыми приборами. В результате детям был причинен вред здоровью различной степени тяжести, в том числе двоим из них был причинен тяжкий вред здоровью в виде «неизгладимого обезображивания лица».

На данный момент мужчина задержан, уголовное дело об истязании детей и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области местный житель жестоко избил пятилетнюю дочь сожительницы. Соседи увидели, как мужчина издевается над ребенком, поэтому вызвали участкового и позвонили в больницу. По их словам, младший брат бегал рядом и пытался помочь девочке, но отчим не переставал над ней издеваться.