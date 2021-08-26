Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении сына Пьехи

Председатель СК РФ Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об избиении сына Пьехи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела об избиении семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью семилетнего ребенка в Выборгском районе Ленинградской области», — сообщается в СК.

По информации агентства, расследование дела продолжается, назначена судебная экспертиза.

20 июля стало известно, что семилетнего сына Пьехи Петра жестоко избили соседи по коттеджному поселку. Инцидент произошел в Рощино под Санкт-Петербургом. Пострадавшего ребенка доставили в клинику, где врачи диагностировали у Петра закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.