Избившая семилетнего сына Стаса Пьехи соседка не стала извиняться

Стас Пьеха рассказал о действиях соседки после того, как она избила его сына

Российский эстрадный певец Стас Пьеха рассказал о действиях соседки Ирины Безбородовой после того, как она избила его семилетнего сына Петра. Слова артиста приводит портал Teleprogramma.pro.

Пьеха отметил, что соседка не стала извиняться после инцидента, а также попыталась переложить ответственность. Музыкант выразил надежду, что причинившая вред его семье Безбородова не сможет уйти от правосудия.

«Этим делом занимается Следственный комитет РФ. Прощения у нас никто не попросил, более того, нас пытались скомпрометировать — снимали на телефон родных Пети, это было похоже на неадекватные действия. После драки кулаками не машут», — заявил 41-летний Пьеха. Он добавил, что жена футбольного судьи даже не пыталась выйти с семьей певца на связь, хотя в ее положении, по мнению Пьехи, это было бы самым верным решением.

О скандале, связанном с женой футбольного арбитра Владислава Безбородова и семилетним сыном Стаса Пьехи, стало известно 20 июля. Безбородова, которая является соседкой артиста, избила мальчика и его бабушку после того, как ребенок проткнул ее бассейн карандашом.