Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке

Семья российского исполнителя Стаса Пьехи потребовала запретить выходить из дома их соседке Ирине Безбородовой, избившей ребенка артиста. Об этом сообщает Starhit.

Мать пострадавшего Наталья направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения, в котором просит ограничить свободу напавшей на ее сына женщине. Она считает, что Безбородовой необходимо запретить покидать жилье с 8 вечера до 8 утра, ходить на массовые мероприятия, использовать интернет и общаться с остальными участниками процесса.

Наталья Пьеха отметила, что Безбородова не признала свою вину и не извинилась перед семьей певца. «А из публикации, появившейся на одном из питерских сайтов и перепечатанной рядом СМИ, следует, что ребенка якобы никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора. Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу», — подчеркнула Наталья.

Ранее в августе канал Piter.TV опубликовал записи с камер наблюдения, которые внесли противоречия в дело об избиении сына Пьехи. Момент физического контакта между Ириной Безбородовой и сыном артиста не был зафиксирован ни одной из камер, расположенных на смежном дачном участке обеих семей.

Скандал, связанный с женой футбольного арбитра Владислава Безбородова и семилетним сыном Стаса Пьехи, произошел 20 июля. Безбородова избила мальчика из-за испорченного надувного бассейна.