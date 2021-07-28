Избившая сына Пьехи потребовала привлечь ребенка к уголовной ответственности

Ирина Безбородова, избившая семилетнего сына и бывшую тещу певца Стаса Пьехи, обратилась в полицию с требованием привлечь ребенка к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом адвокат Сергей Жорин, представляющий семью артиста, заявил ТАСС в среду, 28 июля.

«Вместо того чтобы принести извинения ребенку и его семье, хотя бы уже после возбуждения уголовного дела в отношении Ирины Безбородовой, она сама написала заявление», — возмутился Жорин. Он назвал действия женщины абсурдом.

Адвокат предположил, что ребенок будет опрошен полицией по обстоятельствам, указанным в заявлении, «когда поправится». Он напомнил, что по российскому законодательству малолетние дети уголовной ответственности не подлежат.

Инцидент произошел в поселке Рощино под Санкт-Петербургом, о нем стало известно 20 июля. Отмечалось, что в соседнем доме с артистом живет жена известного футбольного арбитра Владислава Безбородова. Женщине не понравилось, что сын Пьехи общается с одним из ее детей. Тогда тот воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Обнаружившая это соседка пришла к Пьехе, схватила его сына и оттолкнула на землю. Позже сообщалось, что следователи начали проверку по факту избиения.