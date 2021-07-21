Избившую сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома

Ирину Безбородову, избившую семилетнего сына и бывшую тещу певца Стаса Пьехи, выгнали из дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ее супруг, футбольный арбитр Владислав Безбородов, резко отозвался о жене. «Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — сказал он.

21 июля стало известно, что сына Пьехи Петра госпитализировали после нападения. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра. Инцидент произошел после того, как Безбородова запретила своим детям общаться с мальчиком, а тот обиделся и проткнул ее бассейн карандашом. В итоге женщина напала на ребенка и швырнула его на землю. Артист и его адвокат Сергей Жорин намерены добиться возбуждения уголовного дела.

Бывшая жена Пьехи добавила, что увечья получила и ее мать, пытавшаяся защитить внука. «Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить», — рассказала женщина.

Следственный комитет России начал проверку по факту случившегося.