СКР начал проверку после избиения семилетнего сына Стаса Пьехи

По факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи следователи начали проверку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Следственное управление Следственного Комитета России (СУ СКР) по Ленинградской области.

Во вторник, 20 июля, сообщалось, что жена футбольного судьи Владислава Безбородова изувечила сына Стаса Пьехи. Позже мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, также есть подозрение на сотрясение мозга. Сторона защиты намерена добиться возбуждения уголовного дела и привлечь женщину к ответственности.

Бывшая жена Пьехи добавила, что увечья получила и ее мать, пытавшаяся защитить внука. «Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ей шевелить», — рассказала женщина.

Сам инцидент произошел в поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Отмечалось, что в соседнем доме с артистом живет жена известного футбольного арбитра Владислава Безбородова. Женщине не понравилось, что сын Пьехи общается с одним из ее детей. Тогда тот воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Обнаружившая это соседка пришла к Пьехе, схватила его сына и оттолкнула на землю.