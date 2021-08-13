В деле об избиении сына Стаса Пьехи появились противоречивые видеодоказательства

Записи с камер наблюдения внесли противоречия в дело об избиении сына российского певца Стаса Пьехи. Видеодоказательства появились в распоряжении канала Piter.TV.

Отмечается, что момент физического контакта между Ириной Безбородовой (женой футбольного арбитра Владислава Безбородова — прим. «Ленты.ру») и сыном Стаса Пьехи Петром не был зафиксирован ни одной из камер, расположенных на смежном дачном участке обеих семей. Однако это, по мнению инсайдера, не доказывает то, что соседка не трогала ребенка.

В распоряжении канала также попали кадры, на которых Петр якобы пытается повредить соседский бассейн. При этом Безбородова, заметив действия мальчика, не била его, а о чем-то беседовала с ним на протяжении 15 минут и пыталась починить водный резервуар. По словам источника, после предполагаемого избиения сын Стаса Пьехи следующие два дня спокойно бегал по двору и не был похож на ребенка, который получил закрытую черепно-мозговую травму.

В материале указывалось, что Петра отвезли в медучреждение только на следующий день, хотя мать ребенка Наталья Горчакова заявляла в соцсетях, что им «пришлось поехать в больницу, чтобы быстро получить помощь специалистов».

Скандал, связанный с женой футбольного арбитра Владислава Безбородова и семилетним сыном Стаса Пьехи, произошел 20 июля. Ранее сообщалось, что Безбородова, соседка артиста, избила мальчика из-за испорченного надувного бассейна.