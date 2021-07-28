Адвокат Стаса Пьехи высказался об «абсурдном» уголовном наказании для сына певца

Адвокат Стаса Пьехи Сергей Жорин высказался об избившей семилетнего сына певца Ирине Безбородовой, которая хотела наказать ребенка и привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Я могу предположить, что Ирина Безбородова, поняв абсурдность этого заявления, которое, по моей информации, все-таки было подано в 89-е отделение полиции, уже и не хочет привлекать ребенка к уголовной ответственности. Информацией об обращении Безбородовой я обладаю в связи с тем, что буквально вчера со мной связывались из этого отдела [полиции], и выясняли, как можно опросить Петю», — рассказал адвокат и добавил, что заявление было подано женщиной в отдел полиции поселка Рощино Ленинградской области. Там уже проводят доследственную проверку.

Ранее Жорин заявлял, что жена футбольного арбитра Ирина Безбородова хочет привлечь к уголовной ответственности ребенка. В свою очередь адвокат Безбородовой Алексей Станкевич заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Скандал, связанный с женой футбольного арбитра Владислава Безбородова и семилетним сыном Стаса Пьехи, произошел 20 июля. Ирина Безбородова, которая является соседкой артиста, избила мальчика и его бабушку после того, как ребенок проткнул ее бассейн карандашом.